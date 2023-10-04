中颱小犬襲台，暴風圈今(4日)接觸台東南端陸地，預計將從恆春半島登陸，苗栗以南各縣市都已經宣布明日放颱風假，但北北基桃4縣市明日仍須正常上班、上課。台北市長蔣萬安的臉書也湧入大批市民，紛紛留言：「萬安，你明天自己騎車上班試看看」、「我上班你吃牛肉麵」、「不帥了」。

颱風小犬來襲，北部市民都期待能放颱風假，下午就到蔣萬安的臉書留言許願，但事與願違，北北基桃稍早宣布明(5)日正常上班、上課。

蔣萬安今日下午在臉書發布短影音，宣傳「2023台北國際牛肉麵節」，分享自己吃牛肉麵一定要加辣椒，但民眾似乎比較在乎颱風假，搶先留言：「市長好帥，我也想放假吃牛肉麵」、「市長你好帥拜託放假」、「市長好師」、「趕快放颱風假，不要廢話一堆」、「先放假在吃麵啦市長」、「市長，風好大」，還有整排的「市長好帥」。

但自蔣萬安宣布明日正常上班上課後，留言瞬間改變風向，市民紛紛留言：「帥個Ｘ，就上班了」、「你根本沒在聽市民的心聲，那下屆你也不用選了」、「牛肉都被吹走了」、「萬安，你明天自己騎車上班試看看」、「我上班你吃牛肉麵」、「不帥了」、「萬事不安了」、「不給放假還給我在那邊爽吃牛肉麵？」「看來是不差我這張選票了」、「你最爛」、「市長好醜」。網友也說：「你10點還有一次機會喔。」