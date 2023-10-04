因《超級模王大道》走紅娛樂圈的藝人「餅乾」（馮秉軒）近期砸百萬推出6首單曲並更改藝名為「馮晨軒」，日前釋出首支單曲MV〈太極〉邀來「八弟」蕭志瑋、Fubon Angels 啦啦隊女神慈妹共同出演，以幽默風趣、自娛娛人的方式詮釋男追女「隔層山」的戀愛過程中，互動充滿曖昧。

馮晨軒在MV與中職富邦啦啦隊慈妹有許多怦然心跳的觸碰環節，猜測對方心意又害怕被拒絕，到最後經典的「交換口水」橋段，相當親密。談到在拍攝MV的吻戲畫面時，馮晨軒倒吸一口氣，「明明一切都是借位，可是我的心臟卻不停蹦蹦跳跳，緊張得要命。」蕭志瑋在旁作證：「慈妹粉絲們大可以放心，我都有幫大家作好監督他們有保持好安全距離。」

馮晨軒分享當時在籌備單曲〈太極〉時，靈感來自過去的感情經歷，認為自己明明已經給了對方最好的，最後卻總是傻傻地當暈船仔，想藉此告訴所有追求戀愛的大家，其實不是你急不急，更不是方法對不對，關鍵在於「郎有情，妹無意」，馮晨軒更開玩笑表示：「單相思真的沒有什麼藥可以治好，所以再也不要當舔狗。」