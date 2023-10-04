馬英九昨上午率馬英九基金會「大九學堂」30名學員訪問新加坡，今日出席「2023年亞洲前瞻峰會」時指出，新加坡建國總理李光耀對他兩岸政策啟發甚多，包括認識到台獨是行不通的路，兩岸問題不能假手外國來解決，而唯有兩岸和平，才能確保區域穩定與世界和平。

馬英九今下午出席「2023年亞洲前瞻峰會」，與新加坡副總理王瑞杰、澳洲前總理霍華德對談，回顧李光耀對亞洲與全球關係發展的貢獻。會前三人先會晤半小時，交換意見。

馬英九致詞時說，李光耀與台灣關係深厚，一生訪問台灣25次，為世界領袖之冠。而台灣早年協助新加坡建立武裝部隊，雙方並透過「星光計畫」進行了近50年的合作，讓台灣與新加坡之間有特殊的感情。

馬英九說，他與李光耀、李顯龍總理父子，也有兩代交情。於公於私，我都非常感念李光耀先生在許多場合，對他個人的提點與期許之情。

馬英九表示，李光耀非常關心兩岸關係，積極促成兩岸和平發展，尤其是1993年4月在新加坡舉行的「辜汪會談」，在九二共識達成之後舉行，更是兩岸關係歷史的里程碑。從那時候起，他特別體會到，李光耀對促進兩岸和平發展，有極其強烈的使命感，並認為這有助於協助亞洲與全球的安全與穩定。

馬英九說，2003年，他在「東亞經濟高峰會」上，與當時擔任新加坡資政的李光耀對談，兩人有高度共識，認為「兩岸的發展，要以人民的利益為依歸」。而李光耀的看法，讓他產生極為強大的共鳴，也成為他未來當選總統後，針對兩岸關係施政的重要準則，就是兩岸關係的發展，必須以人民的福祉與利益為依歸。

馬英九強調，也要特別感謝李光耀曾對他的兩岸和平政策多次公開肯定。2009年APEC會議在新加坡舉辦，當時李光耀以內閣資政身分答覆提問說，馬英九總統採取緩解兩岸緊張局勢的政策，並積極採取開放的措施，「這樣的方向是正確的；如果能持續下去，台灣地區的發展仍有十足的潛力。」

馬英九說，2011年3月29日，李光耀最後一次訪台，也當面肯定他的兩岸政策對台灣、區域都有利。事實證明，他執政八年，兩岸是最和平穩定與繁榮的時期，絕不是2021年英國《經濟學人》雜誌所稱的「全世界最危險的地方」。

馬英九強調，2013年李光耀在最後一本著作《李光耀觀天下》（One Man's View of the World）特別點名並肯定他，清楚認識台灣獨立的路是走不通的，兩岸關係必須平穩，如此對世界有利。李光耀野認為，台灣一旦宣布獨立，中國大陸就會以武力犯台，美國不會為了台灣的獨立與大陸交戰。

馬英九說，李光耀的智慧洞見，他非常認同。卸任總統後在台灣也多次表達，兩岸問題不能假手外國來解決，我們也不可能要求別的國家為台灣犧牲自家子弟，這是不現實的，也是不應該的。

馬英九表示，他執政八年就與大陸維持和平穩定的關係，雙方簽署23項協議，涵蓋人民生活各個面向，包括影響重大的兩岸經濟合作架構協議（ECFA），至今仍是蔡英文總統任內經濟成績的重要基礎。之所以能有這樣的成果，就是因為他執政那八年，兩岸雙方皆認同「九二共識」，在這個共同的政治基礎上建立互信，展開各方面的交流，讓兩岸人民互利互惠。

馬英九批，令人失望的是，民進黨執政後因為不認同「九二共識」，導致兩岸關係急遽惡化。蔡英文總統甚至在2年前提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論述，儼然「新兩國論」，嚴重危害兩岸關係的和平穩定，使他那八年奠下兩岸交流基礎盡付東流。

馬英九指出，蔡英文政府甚至連續三年，在中華民國國慶日上使用「台灣國慶日」（Taiwan National Day），這是不折不扣的「台獨」路線，所以他今年宣布拒絕出席，堅決反對「台獨」。

馬英九認為，要和平，要繁榮，是兩岸人民最基本的要求。「九二共識」是兩岸和平唯一的解方，要打開兩岸現在的僵局，只有雙方回到「九二共識」這個共同的政治基礎，展開對話與交流，才能避免戰爭，繼續創造互惠雙贏。