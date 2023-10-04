向蕙玲近來推出新專輯《酒醉的月亮》，不過她20年前舊作〈愛甲超過〉最近被網友改編電音舞曲，更在抖音掀起熱潮，點閱率近破300萬次，甚至有網友看到原唱向蕙玲的近況後，驚嘆：「以為20年前的作品，主唱應該是阿姨輩，怎料是正妹。」

對此，向蕙玲表示，自己較少關注抖音，直到近日不斷的接到好友們傳訊分享，才驚覺〈愛甲超過〉再度火紅，應粉絲們的鼓勵期待，日前還分別與百萬網紅壹壹練笑威、宮美春掐與快樂阿隆等合拍新片，才推出不到一周即有百萬點閱。

而舊作帶旺新專輯，讓向蕙玲接到不少廠商的邀約，至今仍彷彿在夢中，感恩平日有跟神明祈求，「多幫助我的演藝事業，巧合的就在我發片前五天，舊作竟然在網路爆紅。」

向蕙玲坦言，今年兔年上半年演藝事業有些緩慢，相對去年3個月50場創紀錄的活動邀約，今年上半年實在很清淡，「讓我有些擔心，好友都安慰去年是工作爆量，今年剛好可以好休息，為下半年儲備好體力」，此話果真應驗，現今活動邀約又再次爆增，已排到明年開春。