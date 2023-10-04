內政部評估，若住宅法順利修法後，全台灣87.6萬出租房東都有機會受惠。國土署署長吳欣修今（4）日指出，目前租金補貼已受理47萬戶持續審查中，今年度有望超越原先設定50萬戶的政策目標，且評估預算300億的銀彈仍足。

吳欣修表示，住宅法修法內容都已是同步進行中的政策，本次修法，主要是為了解除房東的疑慮，讓房東相信內政部是「玩真的」，所以正式將政策入法。透過入法確定政府「不追稅、不查稅」，以此鼓勵房東站出來登記公益出租人，讓更多租屋族能受惠補貼。

內政部於2022年開始推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，門檻也下放到年滿18歲以上的租屋族、學生族均可適用。過去三年的核定戶數從2019年的6萬戶、2021年的13萬戶，倍增到2022年底到近28萬戶。

截至今年至9月底，申辦租金補貼的受理件數已逾47萬戶，年增62％。吳欣修說，原先預定今年的目標是50萬戶，不過，目前推動的情況優於預期，今年應會超過原先設定的政策目標。

吳欣修進一步指出，住宅法修法上路後，申請案件一定會持續增加，長遠來看，全台灣87.6萬出租房東都有機會受惠。

吳欣修分析，全台灣的租屋市場總戶數差不多落在100萬戶，依2020年人口及住宅普查推算，住宅租用戶數為87.6萬戶，但因內政部將租金補貼門檻降低至18歲，也就是說，包含在學學生、在外租屋的就有接近100萬戶。

不過，吳欣修坦言，100萬戶租屋不太可能全部都符合條件，其中也有社宅的、還有走包租代管的，不見得全數都會用到租金補貼優惠，故仍以87.6萬戶作為可望受惠的數量。

在銀彈部分，吳欣修表示，由於今年是採隨到隨審制，而非限定期間內受理申請，一來讓民眾有充裕時間準備申請資料，二來較晚申請的也不會用到今年度的12個月的預算額度，因此評估300億的預算足夠。