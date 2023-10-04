台灣手工具公會主辦的「2023台灣國際五金工具博覽會」，今(4)日在台中國際展覽館盛大開幕，包括數位手工具研發製造商-數泓科技（6855）、汽修工具大廠重威實業、氣動工具龍頭冠億集團等逾300家業者參展，齊拚疫後外銷商機！預估3天展期將吸引超過15個國家、上百個國際採買團以及3萬人次觀展人潮，同時舉辦商機媒合及高峰論壇，是疫後最大規模的五金手工具專業展。

台灣手工具公會今日同時公布，台灣手工具產業2023年前八月累計出口值為24.47億美元，較2022年同期的32.48億美元，年減21.59％。

台灣手工具公會理事長賴亮孜表示，過去幾年，產業面對烏俄戰爭、通貨膨脹、缺工缺料、貿易戰及疫情衝擊下較為辛苦，台灣在逆境之下仍為國際採購首選、出口相對優異，顯見品質與聲譽穩固，今年第四季將迎來「出口回彈轉正」，是全球買主採購的最佳時機。

賴亮孜強調，此次展覽即為產業外銷的最佳平台，同時台中又有產業群聚地利之便，主打「一站式採購計畫」，協助國際買主得以串聯觀展、訪廠、訂單洽談等商務行程，廣受參展廠商與買主期待。

台中市副市長王育敏受邀致詞時表示，「台灣製造、品質保證」，手工具業者不斷精進，把台灣手工具業推向國際，打造出手工具的王國！「把簡單的事情做的不簡單」，全國近2,400家手工具業者，中部地區就占了7成，台中市府全力支持手工具業者。

王育敏提到，台中正在水湳打造國際會展中心，最多可容納4千多個攤位，為全國最大，預計2024年可完工、2025年開幕，期待未來手工具產業可以移到國際會展中心，舉行更盛大的博覽會。

主辦單位表示，此次展覽強化商機媒合與交流，現場提供專區供參展商與買主洽談，藉以提升訂單成功率與供應鏈串聯。另為協助產業及民眾了解未來產業趨勢，將延續舉辦去年備受產官學界好評的「五金工具產業創新高峰論壇(TiTE Conf)」針對智慧製造、資安、AI應用、低碳經濟時代因應策略和全球數位商貿等議題，邀請漢翔（2634）、千附（8383）、亞馬遜和阿里巴巴等知名業者及產業專家分享，延伸展會效益。

今日活動，包括總統府資政沈榮津、行政院政務委員龔明鑫、經濟部產業發展署副署長陳佩利、經濟部國際貿易署組長楊佳憲、立法院立委何欣純、鹿港彰濱工業區廠商協進會理事長陳麗如、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳、台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉、社團法人台灣螺絲貿易協會理事長陳和成、臺灣木工機械工業同業公會副理事長林嘉信、財團法人金屬工業研究發展中心執行長賴永祥、逢甲大學董事長高承恕等人皆出席共襄盛舉。