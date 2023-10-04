2023台灣創新技術博覽會今年實體展將在10月12日至10月14日於台北世貿一館盛大展出，線上展將於10月6日至明年3月6日展出，本屆博覽會廣邀國、內外知名及新創企業與學研機構共同參展，國外參展商部分，計有3M、Siemens（西門子）、Infineon（英飛凌）、Oxford（牛津儀器）、印尼發明創新促進協會（INNOPA）、泰國國家研究委員會（NRCT）及韓國發明振興協會（KIPA）組團參加，國內則有瑞昱、世界先進、旺矽及群創等知名大廠共同參展，展出近1,100件技術作品，實體展預計吸引國內外買主與民眾約3萬多人一同共襄盛舉，將為我國產業界及發明人帶來更多合作商機，促使本展成為國際技術交易的重要平台。

智慧局於4日舉辦展前記者會，搶先曝光多件創新發明作品。其中由數位發展部展示的【工控場域AI偵防分析技術】：這項技術透過AI強化的防禦及分析技術，讓工業控制系統達到全面監控和保護，進一步強化企業內部資安，已通過各項國際評測，與各大廠並駕齊驅，同時已獲2023年R＆D100獎項。勞動部勞動及職業安全衛生研究所【揮發性有機物質濾毒罐破出偵測警示裝置】：利用微型化氣體偵測器，使呼吸防護具內的氣體能達到即時監測之效，藉由特殊設計降低使用者呼吸負擔，同時以震動及指示燈方式提供警示的功能，可達到8小時以上使用效能，有效改善勞工使用者的便利性，大幅度提高使用安全性，可作為保護作業勞工的最後一道防護技術。

另外，國家原子能科技研究院【雙靶向碳酸酐酶第九型複合物及其造影劑】：為兩種不同結合至碳酸酐酶第九型之分子所形成的複合物，其複合物的具體結構，在專利技術上極具創新價值，改善了過往免疫反應之缺點，同時達到減少成本之成效，並已取得美國專利，在癌症治療程序上，極具市場潛力。除此之外，有許多與日常生活實用相關的優秀創新產品，讓參觀者大開眼界。

展場規劃三館一區，包括「未來科技」、「永續發展」及「創新領航」三大主題專館及「發明競賽區」等四大展區。三大主題館中「未來科技館」聚焦AIoT智慧應用、淨零科技、生技新藥與醫材、人文運動科技藝術、精準健康、半導體及太空科技等7大技術領域，並規劃以創新技術展區與特色主題展區兩大區域，另外還有近兩年TIE AWARD獲獎團隊得獎作品展示專區。「永續發展館」以減碳增匯、綠能科技及循環再生為展示主題，展現超過110件技術，展出實現未來永續、綠能家園的理想環境。「創新領航館」規劃解密科技寶藏、智慧移動、半導體、淨零轉型、健康醫療、智慧物聯及數位資安等七大主題，展出未來市場新興的研發成果。其中半導體專區，更是邀請國內9家代表大廠參展，展現台灣在全球半導體供應鏈中的重要角色。「發明競賽區」更是每年參觀者必看的重點，預計有529件來自國內外參賽作品角逐各類發明獎項，競賽區內並設置傑出發明館，展出111年國家發明創作獎得獎作品。

2023台灣創新技術博覽會今年展覽期間將舉辦35場以上科技論壇暨媒合會及技術發表，同時各館將舉辦多場專題論壇與成果發表會及周邊活動，展出內容豐富多元，精彩可期。