中颱「小犬」攜強大風雨來襲，颱風中心尚未登陸就已對台灣造成災情，據台電統計至今（4）晚21時為止，全台累計超過3萬4千戶停電，雖然已有2萬4千戶左右完成修復，但還是有近1萬戶人家在停電中，目前以台東縣的5289戶最多。
因小犬颱風路徑偏南方，目前造成的災情大多也以南部、東部為主，至今晚21時為止，全台累計34206戶停電，經台電搶修後已修復24314戶，目前還有9892戶無電可用。
據台電官網資訊顯示，台東縣已累計9155戶停電，目前仍有5289戶人家無電可用；台南市也累計8873戶停電，不過經搶修後目前全數復電；嘉義縣目前也還有2034戶停電中。
台電表示，為應對小犬颱風逼近，總計有超過7000人次進行防颱整備作業，遇到廷地的災情時將視風雨情況出動搶修；此外，核三廠也已採預防性措施自主降載解聯，並與水利署密切合作，進行水庫發電放水調節，後續將依照雨勢及水庫狀況進行滾動檢討。
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