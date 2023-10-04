中颱小犬撲台，暴風圈今天(4日)上午9點已接觸台東南端陸地，預計將會從恆春半島一帶登陸，全台已有16縣巿被列入陸警警戒範圍，且風雨將越來越大，花蓮縣政府率先宣布5日停班停課，其他縣市政府也陸續跟進。但北北基桃宣布明天照常上班上課，新竹縣、市稍晚則宣布停班停課，網路形成兩樣情，PTT鄉民炸鍋喊「上班基北北桃，放假北北基」、「這時候又有共識了，那上次桃園是在？」新竹市民則歡呼「高虹安無罪」！

收到北北基桃不放假訊息，PTT鄉民表示「這時候又在一起了」、「桃園一家親」、「宜蘭都放了」、「台中人明天可以來台北玩喔」、「可憐吶」、「桃園：我又被算進去了」、「我愛上班，上班愛我」、「這時候又有共識了，那上次桃園是在？」、「北北基桃一家人，強風豪雨永不分」、「南部人又在耍廢，一點競爭力都沒有」、「上班基北北桃，放假北北基」、「明天去台北玩囉」、「乖，好好上班去」、「張善政」。

還有人說「明年不投XX黨了啦」、「賀喜，你各位為了股市繼續上班」、「就不要怪賴躺著選」、「再不投民進黨啊」、「嘻嘻誰叫你們要投？」

隨後新竹縣市先後宣布停班停課，鄉民則是另一番呼喊「找安」、「會怕」、「爽啦～謝謝多慧」、「下次知道該選誰了吧」、「北北基桃表示：」、「安安我愛你」、「虹安我又愛妳了」、「不愧是虹姐，會做人」、「說好的同進退勒」、「特赦李多慧」、「超爽，好的判她無罪」、「李多慧我愛妳！」、「誰這麼大膽！竹科怎麼辦」、「全台灣就北北基桃上班」、「高虹安無罪」、「什麼貪污？亂講」、「無罪定讞！」