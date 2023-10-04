瞄準高端餐飲市場，寒舍集團合作歐盟農業認證D.O.C.G、義大利美食教育中心以及義大利酒王酒后官方公會，攜手推出頂級品酩餐宴，首10場「請客樓．酒王餐宴」推出即秒殺完售，之後將由台北喜來登大飯店的安東廳與台北寒舍艾美酒店的寒舍食譜接棒，11月起接連推出「義大利雙酒后西西里火山紅酒餐宴Grandi Vini D’Italia by Xiaowen Huang」，即日起開放預訂。

「義大利雙酒后西西里火山紅酒餐宴」分別於11月3日至12月16日及12月22日至明年1月20日，分別在安東廳及寒舍食譜陸續登場，每人每套3680元+10%。安東廳、寒舍食譜餐酒會，週週祭出不同酒款，每場皆可品飲超過10款不重複、市價近10萬元的活動酒款；而相較酒王Barolo的強勁單寧與深色果香，雙酒后Barbaresco和Brunello di Montalcino香氣更為細緻柔和而廣受品鑑家青睞。

雙酒后的Barbaresco「Gaja: Barbaresco DOCG, Sori San Lorenzo 2016」市價約1萬8000元，Brunello di Montalcino「Poggio di Sotto: Brunello di Montalcino D.O.C.G. 2015」則是市價約6200元；賓客亦有機會跟隨國際酒評家黃筱雯的西西里火山葡萄酒地圖《The First Map of Contrada》品飲多款Etna火山葡萄酒，像是市價萬元、價格逼近義大利酒王酒后的「Frank Cornelissen: Terre Siciliane IGT, Magma」。

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