泰國槍擊案死傷中國大陸遊客均為免簽入境泰總理已致電中國大陸大使道歉。（翻攝自中國環球電視網CGTN）

中國環球電視網（CGTN）報導，泰國總理賽塔4日在曼谷就3日暹羅百麗宮購物中心槍擊案召開記者會，在回答CGTN提問時表示，將竭盡所能為遇難者和傷者提供一切幫助。據央視新聞報導，目前受傷的1名中國大陸公民狀況穩定。，一死一傷兩名中國大陸遊客均是根據最新的免簽政策入境泰國的遊客。泰國媒體擔憂，此次槍擊事件已經讓泰國的國際形象蒙羞，非常不利於剛剛開始恢復的旅遊業的信心。

泰國曼谷月3日發生槍擊事件，造成2人死亡、5人受傷，其中包括中國大陸公民1死1傷。由於事發正值中國大陸十一黃金周，此前泰國剛剛於9月25日起對中國大陸遊客實施5個月免簽政策，事發的百麗宮購物中心又是曼谷最受歡迎的購物中心之一，這起猝然發生的槍擊事件在中國大陸互聯網上引起極大關注。

中國大陸紅星新聞報導，曼谷暹羅百麗宮3日槍擊案14歲槍手已被警方逮捕。泰國政府方面證實，槍擊案中，一死一傷兩名中國大陸遊客均是根據最新的免簽政策入境泰國的遊客。泰國媒體擔憂，此次槍擊事件已經讓泰國的國際形象蒙羞，非常不利於剛剛開始恢復的旅遊業的信心。

根據泰國法律，由於槍手未成年，可能很難將其處以極刑，但其父母會承擔高額的民事賠償責任。有報導呼籲，應該對負有重大管教過失的父母施加更嚴厲的懲罰手段。

泰國皇家警察局總部所在地離案發地點不遠。據報導，泰國警方3日出警迅速，很快控制了現場局面，避免了更混亂的場面出現。

由於受到泰國青少年保護法律的限制，泰國警方不能透露更多細節，只給出了「Oil」作為嫌犯代號，就連槍手父母的照片也被警方在發布後撤回。

據中國大陸駐泰國大使館消息，事件發生後，泰國總理賽塔親赴醫院看望中國大陸受傷人員。賽塔總理和班比副總理兼外長還分別致電韓志強大使，代表泰國政府對不幸遇難的中國大陸公民表示哀悼，對受傷人員表示慰問。

泰國國家旅遊局4日表示，對槍擊事件遇難者致以「最深切的哀悼」。暹羅百麗宮也表示向死者和傷者家屬表示最深切哀悼，公司將為死者家屬提供最好的照顧和幫助。對於傷者，公司已準備好提供護理，並負責跟進和照顧所有人，直到他們完全康復。

由於暹羅百麗宮是全亞洲著名的購物中心，這起槍擊案在全球媒體的關注下迅速傳遍世界各個角落，尤其在有受害者遇難的中國大陸和緬甸，社交媒體上充滿了對此事的討論。泰媒報導稱，泰國政府緊急向中緬兩國進行情況說明，希望盡力挽回受損的旅遊業形象。

緬甸籍女子毛金美（音）是槍擊案另一名遇難者，是到泰國務工的勞務人員，她的雇主在案發後趕到警察局，堅持要起訴槍手，並稱「我不會因為他還是個孩子」。

這名雇主表示，死者性格溫順，從不與人發生衝突，掙到的錢都寄回家照顧生病的父母。雇主稱，她現在還不敢將壞消息告訴死者的家人，她將繼續支付她的工資並替女子繼續把錢寄回家。

《北京日報》報導，上海遊客牛先生案發當時在購物中心內，正從一樓去頂樓電影院觀影。當時只聽到明顯刺耳聲響，不知道發生了什麼。到達頂樓後，他和其他許多商場顧客一起被要求待在電影院裡，大約一個半小時左右以後才被允許離開。

牛先生說，因為嫌疑人很快就被警方制伏，自己還算安心。在電影院躲避時，大家也比較有秩序，並未慌亂。按照事先安排，牛先生計畫10月4日回國，但在離開現場路上也聽到有中國大陸遊客說要提前回國。

牛先生說，這次經歷可能會影響後再到泰國遊玩意願。雖然總體感覺泰國比較安全，但這樣的事件發生後，也擔心會有人效仿。