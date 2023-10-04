邱昊奇、王上菲有一連串爆笑火花。（緯來電影台提供）

邱昊奇、王上菲有一連串爆笑火花。（緯來電影台提供）

有敏感體質的王上菲，自從被媽媽帶去廟裡喝符水關閉「通道」後，已3、4年沒感應到靈界朋友，這回拍攝緯來電影台自製電影《開心鬼》，在墓園拍攝地結束準備開車下山時，後腦杓突然一陣刺痛感，心想：「不妙，那種FU又出現了，應該是有靈界好朋友來了」！為了不嚇到同車的邱昊奇，王上菲沿路音樂飆到最大聲、並開始高歌歡唱，只為壓下緊張感。

《開心鬼》有場戲得在墓園的樹葬區實地拍攝，過程中所有參與的工作人員、演員都謹慎小心完成，大約拍攝完約傍晚將近6、7點，王上菲開車載著搭順風車的邱昊奇與經紀人準備下山返家，卻發現路怎麼越開越遠，跟上山時的路完全不同，而此時，後腦杓一陣刺痛感，讓她驚覺：「啊！有好朋友來了！為了掩飾緊張與害怕，王上菲便將音樂開到最大聲，並一路高歌故作輕鬆狀。

她說：「其實我很怕嚇到同車的乘客，我只能用這種方式去緩解我的不舒服與害怕，明明拍戲一整天很累了，哪還有體力high，幸好後來路找到了，可以順利下山。」一旁的邱昊奇則說：「其實我沒發現，上菲平常開車就很快且愛唱歌，那天沒有發現異狀，但下山後我們有去人多的便利商店走一走，補一下陽氣」。

王上菲在《開心鬼》裡還慘叫聲頻頻，工作人員擔心她喉嚨受損，她卻說：「這樣喊比較好笑，大家都說我很像尖叫雞。」她的慘叫聲卻也引來警察關切！原來拍攝當天是晚上，在公園得沿路邊跑邊慘叫製造笑果，警察突然現身詢問狀況，王上菲笑說：「大概是叫聲太慘，附近住戶擔心有危險報警」；邱昊奇說：「因為晚上拍攝、機器大隊都在較遠的地方暗暗沒看到，警察以為怎麼了，幸好當時劇組都有申請拍攝，沒事啦」！

由柯政銘導演執導，邱昊奇、王上菲、林美貞、陳家逵、邱逸峰、何蓓蓓、唐豐、單承矩、章家瑄、王為共同主演《開心鬼》，將於10月7日晚間9點全台首播。故事描述為了一個生前未完成的心願，男女主角意外踏上了一趟搞笑的 「圓夢」旅程，看似毫不相干的兩個人擦出一連串爆笑、 幽默、扣人心弦的火花。

第一次演鬼片的何蓓蓓覺得新鮮，要呈現與鬼隔空交談的對手戲，每一場戲幾乎都要有兩遍演法，讓她大喊「很有趣」；邱昊奇則說：「我也沒有演過給這麼足能量的作品，整體的張力要很大，導演希望要極度誇張的表演方式，很像港版賀歲片電影！」

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