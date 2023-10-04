韓國型男樂團「CNBLUE」隊長鄭容和短短4個月又將奔台開唱，允諾歌迷「今年還要再來台北」的約定，驚喜宣布將帶著他的全新巡演在10月28日於台北天母體育館舉辦演唱會，以實際行動兌現承諾，更呼應先前在演唱會上對歌迷的告白話語「最喜歡的城市就是台北」，愛台的心意可見一般。

相隔6年，鄭容和上月發行了第2張個人迷你專輯《YOUR CITY》，此次巡演更以專輯名稱「你的城市」做為命名，不僅賦予演唱會全新意義及主題，更展現鄭容和想要到各個城市唱新歌給粉絲聽的心意，他也將首唱迷你專輯中多首新歌獻給台北的BOICE們（官方粉絲名）。

而近期忙著宣傳新專輯的他前陣子二度登上人氣網路音樂節目《Killing Voice》，現場除了演唱專輯同名新歌〈YOUR CITY〉外，更演唱自己出道以來創作的經典曲目如〈為了初次相愛的戀人－平語頌〉、〈美好的一天〉等，可說掀起歌迷無限回憶殺，也讓大家更加期待這次鄭容和全新巡演的曲目。

鄭容和特別越洋錄製影片提前問候，除了以迷人笑容跟歌迷打招呼說聲「別來無恙」，更點明這次將在全新演唱會上帶來新歌，「為了更生動地向大家介紹這次新專輯內容，將在10月28日舉行演唱會，我迫不及待想要與大家見面，想到要將新曲呈現給大家，我感到非常幸福！」更透露為了要展現多樣及新穎的一面，「我跟團隊正非常努力地在準備，希望大家能多關注我們，10月28日我們演唱會現場見！」

「2023 JUNG YONG HWA LIVE ‘YOUR CITY’ IN TAIPEI」將在10月28日在天母體育館演唱會登場，明（5日）晚7點於全台7-11 ibon機台及ibon網站開始售票，更多詳情請上D-SHOW官網查詢。