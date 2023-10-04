莫斯科消息來源聲稱，T-90M「突破」（Proryv）主力坦克最近開始接收一種新型的砲彈，高爆破片空炸彈（high-explosive shrapnel-exploding），這是由俄羅斯地面部隊總司令薩柳科夫（Oleg Salyukov）所述，這個特殊彈藥型號被稱為「海魂衫」（3VOF128 Telnik）意即俄羅斯海軍步兵、空降兵穿的條紋內衣。

At least I think that's the old 3OF26 round.

It could be the newer 3VOF128, featuring airburst capabilities, but so far I've read/seen very little about it being used in Ukraine. https://t.co/W2Ctx9vHxI pic.twitter.com/EU6Rh3tagp — T-90M (@T_90_M) September 14, 2023

據《保加利亞軍事新聞網》（Bulgarian Military）4日報導，目前在烏克蘭作戰的俄羅斯T-90M坦克車組已經投入了可程式化「海魂衫」來攻擊烏克蘭步兵。這些彈藥過去通常被稱為榴散彈（shrapnel-exploding）或是波束破片彈藥（beam-fragmenting munition），能夠在空中爆炸後向敵方人員投下一片預先裝填的亞彈藥。

「海魂衫」3VOF128 Telnik算是1套系統，除了彈藥本身之外，還需要一台專用的彈道的坦克彈道電腦，一個彈藥的資訊編程單元以及一組連接裝置，最後是125毫米的3VOF128 Telnik彈藥本身，就可以執行空炸任務。

Russian T-90Ms used Telnik shells



Russian T-90M tanks operating in the special military operation zone have received modern ammunition, allowing them to carry out all combat missions assigned to them.



Commander-in-Chief of the Ground Forces, Army General Oleg Salyukov, spoke… pic.twitter.com/jkQXCRzXx2 — Zlatti71 (@djuric_zlatko) October 3, 2023

據報導稱，它的效能比常規的3OF26高爆破片彈藥高6-8倍。坦克炮彈的碎片範圍，取決於彈藥的設計和大小，可以延伸相當遠。這意味著即使不直接位於爆炸中心的人也可能受到炮彈碎片的危害

根據俄羅斯的報告，3VOF128 Telnik這種彈藥爆炸時會散射5.4公斤的碎片和預先製作的元素，形成一個錐形的覆蓋區域。不過構型和重量，則是和典型的ZOF26高爆破片彈一致。