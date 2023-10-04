南投縣信義鄉拳擊好手甘家葳勇奪亞運銀牌，縣府前往他家張貼「南投之光」紅榜。（南投縣政府提供）

甘家葳信義鄉老家族人搬出他過去參賽的獎牌跟大家分享，也開心說「以他為榮！」（南投縣政府提供）

南投之光！拳擊好手甘家葳杭州亞運奪銀，縣長許淑華4日搶先在臉書道賀，直說是「南投族人的驕傲」，也勉勵他勇往直衝，「前進巴黎奧運」！

縣府教育處副處長吳美玲今天下午也代表縣府前往甘家葳信義鄉老家，張貼「南投之光」紅榜，並向其家人道賀，分享奪牌喜悅。

甘家葳杭州亞運立戰功，縣長許淑華在臉書標記「亞運拳擊甘家葳銀牌」、「南投族人的驕傲，前進巴黎奧運」，表達慶賀之意。

「睽違53年，中華隊選手拿下亞運拳擊項目獎牌，真的得來不易！」許淑華說，出生南投信義鄉的甘家葳，曾在108年桃園全國運動會為南投縣奪得拳擊金牌，絕對是拳擊猛將，這次亞運更寫下台灣亞運拳擊新紀錄！

許淑華說，「家葳辛苦了，信義族人還有我們都以你為榮，是我們心中的金牌。」她並期勉甘家葳「明年巴黎奧運絕對可以再拿下好成績！」

縣府教育處副處長吳美玲、南投縣體育會總幹事洪銘惠、縣議員全文才等人，下午特別驅車前往甘家葳老家、信義鄉久美部落，在甘家門口張貼「南投之光」紅榜，洪銘惠並代表體育會致贈紅包給甘家葳的父親甘守義。

洪銘惠指出，甘家葳因為受傷，被迫放棄金牌賽，雖沒辦法得到金牌，但他已經拿到了縣民心目中永遠的金牌。

吳美玲也說，這絕對是「南投之光」，尤其拳擊比賽，甘家葳努力不懈，奮勇表現，還受了傷，展現南投人的堅毅不撓的奮戰精神，令人感動。

甘家葳3日在杭州亞運拳擊男子71公斤級準決賽，跟對手頭撞頭造成左眼角流血，裁判裁定甘家葳不宜出賽，4日晚上金牌戰甘家葳確定無法出賽，但仍拿下該量級銀牌與明年巴黎奧運門票。