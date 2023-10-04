32歲女星方志友早年參加歌唱節目《超級星光大道》，雖沒有晉級決賽，但可愛外型獲得經紀公司青睞，進入演藝圈後拍攝不少影視作品《旋風管家》、《我的寶貝四千金》、《必勝練習生》、《不一樣的月光》等等，近日她因電影《本日公休》入圍最佳女配角，讓方志友激動表示哭成豬頭。

方志友在Instagram分享入圍心情，她沒注意到金馬獎公布入圍名單，「育兒途中在外的先生傳來捷報，我根本還來不及看清楚，他打來了電話告知我入圍了，瞬間腦袋一片空白，然後淚流滿面，掛完電話沒幾秒，經紀人來電，我們兩個哭到叫彼此先冷靜一下，然後我打給媽媽，哭得像小孩」，接著手機開始跳出無數的恭喜、道賀通知，「我的化妝師跟髮型師打給我，看我哭得像豬頭一樣，好多好多好多，天啊好不真實，我哭到女兒請我先深呼吸繼續教她功課，然後我被自己如此日常中的高強度驚喜搞得腎上腺素噴發，人生第一次入圍，是金馬60，無比感動又榮幸」。

她也不忘感謝電影《本日公休》和一同參演的演員與導演，同時感謝經紀人和一路走來的每一位貴人，對此她感慨說「從電影，到電視，到舞台劇，再電影，雖然只是入圍，可是我已經想很驕傲的跟大家說：我是一個演員！」最後感謝丈夫楊銘威，表示激動到睡不著了。貼文發布後許多藍勾勾好友留言鼓勵，曾之喬說「妳非常棒！恭喜」，吳姍儒則表示「舉雙手支持你」，還有鄭元暢、周曉涵、傅孟柏、程予希、殷悅、閻奕格等大票好友送上祝福。