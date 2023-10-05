路透社報導，孫正義在SoftBank World大會發表上述看法。他說，他相信AGI將比所有人類智慧的總和聰明10倍。他指出，生成式AI的快速進步在特定領域已經超越人類智慧。

孫正義指出：「認為AI是人類創造出來，無法比人類更聰明是不對的。AI現在可以自我學習、自我訓練、自我推理，就跟人類一樣。」

孫正義多年來一直在談論AGI改變商業和社會的潛能，但這是他首次提出AGI發展的時間表。

他也在研討會中提出「超級人工智慧」（Artificial Super Intelligence）概念，聲稱超級人工智慧將於20年內實現，將超越人類智慧1萬倍。

孫正義素以明智的投資見長，他將軟體銀行打造成一家科技投資巨擘。但在某些投資方面也踢到鐵板。

在新科技的轉型影響方面，他習慣做出大膽預測。他在行動網路方面的預測大多成真，但在物聯網方面則不然。

孫正義呼籲日本企業「開始認識」AI的潛力，指出他們在網路時代已經落後，並重申他認為晶片設計公司安謀（ARM）是「AI革命」的核心。

安謀執行長哈斯（Rene Haas）透過視訊在研討會上宣傳安謀晶片設計的能源效率，強調驅動人工智慧的晶片將會越來越吃香。

孫正義表示，他認為他是唯一相信AGI將在10年內實現的人。哈斯則表示，有機會在有生之年看到。