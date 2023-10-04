陳意涵首次以媽媽角色與觀眾見面，重回大銀幕即獲金馬獎評審青睞。（CATCHPLAY提供）

《小曉》公布正式海報。（CATCHPLAY提供）

甫獲本屆金馬獎7項大獎提名的台片《小曉》（4日）公布正式海報與預告，曾以電影《美國女孩》嶄露頭角的林品彤，此次憑著新作《小曉》入圍最佳女主角，榮登金馬獎史上最年輕影后入圍者，林品彤說：「電影中的小曉有一個秘密，而這個祕密讓她與媽媽互相討厭卻又互相依賴，不只媽媽在找尋失去自己，獨特的小曉其實也在思考自己存在的意義。」

電影中飾演母女檔的陳意涵與林品彤更是一舉入圍最佳女配角與影后，2人的表現備受評審肯定，也令觀眾期待。首次以媽媽角色與觀眾見面的陳意涵重回大銀幕即獲金馬獎評審青睞，入圍本屆最佳女配角，她除了感謝導演給她機會之外，更說：「以往的我不曾演過媽媽的角色，甚至內心有點抗拒，但《小曉》裡的這位母親內心的掙扎，我想大部分媽媽都有想過，自己在哪裡？所以想給自己一個突破的機會。」

預告中，林品彤以一句台詞「如果你媽做了不該做的事」拉開序幕，表達了對母親的不滿，而陳意涵隨後的吶喊「你以為你是誰啊，為什麼全世界都要這樣陪你玩」，則說明了對女兒小曉的憤怒，但令人揪心的是，這樣的憤怒究竟是因為小曉的秘密，還是因為漸漸失去的自我；海報中，林品彤與陳意涵相互緊抱，但彼此卻都透漏了冷漠、無奈與心疼的眼神，電影海報標語「如果沒有你，我是不是能做自己？」點出了全片精髓。

《小曉》故事描述小曉（林品彤飾）是一位活在自己世界的女孩，因為一個令人揪心的秘密，她在學校被同學霸凌孤立，媽媽薇芳（陳意涵飾）也視她為麻煩，在國外長期工作的爸爸更像既熟悉又遙遠的陌生人，唯有班導保羅（劉俊謙飾）彷彿能理解並舒緩她的情緒。《小曉》將於金馬影展首映，並於12月8日正式在台上映。