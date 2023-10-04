中國汽車工業協會微信公眾號4日發布聲明，回應歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查指出，歐盟執委會10月4日發布公告，宣布對中國電動汽車發起反補貼調查，歐方此舉將嚴重擾亂全球汽車產業鏈供應鏈，對此表示遺憾和堅決反對。

中國汽車工業協會表示，中歐汽車產業有著廣泛的合作空間和共同利益，雙方深入合作四十多年，早已形成「你中有我，我中有你」的格局。協會尊重歐洲汽車工業的同仁，對他們在汽車行業的創新表示敬意，也願意在電動汽車領域繼續與歐洲同仁加強合作、共同發展。

中國汽車產業堅持走綠色、低碳、可持續發展道路，這與歐盟發展方向完全一致。中國市場是眾多歐盟車企最大的海外市場，歐盟車企也都見證了中國電動汽車產業的成長之路。

聲明稱，中國電動汽車市場是競爭非常激烈的市場，絕不是靠補貼來支撐保護的，這是非常清楚的事實。歐盟罔顧這一事實、堅持發起反補貼調查，是明顯的保護主義行為，必將給全球電動汽車的發展蒙上陰影，延緩包括歐盟在內的全球電動汽車行業的發展進程，對全球碳中和進程造成不利影響。

中歐汽車產業是夥伴而不是對手，汽車產業的發展要靠公平競爭而不是保護主義。我們將繼續加強和歐盟汽車產業的合作，通過更多的方式鞏固和發展中歐汽車產業合作關係，將更好的產品和服務帶給歐洲和全球的消費者。

聲明強調，中歐汽車產業合作基礎雄厚，潛力巨大。中國汽車產業願與歐盟產業積極開展對話溝通，通過合作解決彼此關切，實現共同發展。希望歐方為此創造有利條件，而非設立障礙，來支持雙方產業攜手努力，將汽車領域建設成為中歐合作共贏的樣板。