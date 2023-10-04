國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯4日晚間公布「錢見國造EP3」錄音檔，內容直指郭璽從SI公司挖角3名同仁，開立公司標下第2到8艘潛艦國造案，公司董事長甚至指定由非專業的翻譯「零股」掛名擔任。徐巧芯也直呼，海軍顧問憑什麼決定潛艦國造未來技術協助合約，其中難道沒有旋轉門條款、私相授受嫌疑。

徐巧芯4日晚間在直播中從前兩段錄音檔解釋，郭璽2021年6月時就曾向協助潛艦國造的SI公司中3名同仁表示，「Park幾乎把上上下下，連鄭專這種老實人都得罪了」、「第2條到第8條的預算都已經編好，所以你要找一個好的團隊，可以一直做下去」，希望自己另組公司，只是到了同年11月，郭認為遭到韓國顧問背叛，憤而恐嚇、怒罵韓國顧問。

徐巧芯公布的第3段錄音中，郭璽向韓國技術人員表示，「你們現在全部的名稱叫design and production，你們先寫出來我會統合，然後再變成A公司的整個計畫」，提到公司董事長時，郭璽竟指定韓國翻譯「小強」擔任「零股、掛名」董事長。

徐巧芯譴責，郭璽開公司推派翻譯當掛名魁儡，自己在地下當老闆，讓她有種超思和小吃快篩的既視感。她說，潛艦國造就像高端疫苗一樣，沒有人反對自己做，但不應該因為牽扯利益龐大，就讓人上下其手想撈油水，「到底是叛國還是愛錢」她不清楚，但至少組成結構就是很骯髒。徐強調，這些錄音其實過去早就有人送給檢調，但至今仍不見有任何進度，她質疑，難道是因為查下去會「動搖國本」？

隨後徐巧芯也在臉書公布內容逐字稿，直呼真的太扯，「難怪黃曙光說不要再講了，再講下去真的要血流成河」，這集根本不用多說，直接看逐字稿和錄音檔就很清楚了。

徐巧芯臉書逐字稿如下：

翻譯小強：你還記不記得，我們在樓下，談的時候，你下午，跟我們告訴了，呃目前呃，柳廠長就是有編，編從2號線到8號線的機械的預算，有沒有？

郭璽：已經有了。

翻譯小強：有了嗎?

郭璽：可是要審查通過啊。

翻譯小強：審查通過那有。那時候你有跟池顧問大約的告訴這個金額，那這個金額的一半，能不能我們來去爭取？

郭璽：那將來如果你們都做好了，就一直做下去、當然選擇都是我們的。

翻譯小強：包括設計吧？

郭璽：對設計細節呢，你們現在全部的名稱叫，design and production，你們先寫出來，我會統合

然後在，變成A公司的整個計劃。 A公司，來統合你們，你們只是，A公司底下的，你懂嗎？到那時候

某人*也會到A公司去你也會在A公司裡頭，那老闆當

翻譯小強：老闆是你（郭璽）來當嗎？

郭璽：董事長必須你（翻譯小強）掛名。你是零股的董事長。為什麼我告訴你，是因為你是華僑。

翻譯小強：不能他喔？（指池顧問）

郭璽：不行！

翻譯小強：為什麼？

郭璽：他算外人投資。

翻譯小強：哦哦。

郭璽：不可能、不可能，一定是你！連我都不是了，因為那家公司，是我申請的。現在董事長是誰，你知道嗎？現在是Joey*，所以Joey*，必須換成你。我們現在正在做這件事。