泰國首都曼谷鬧區知名的「暹羅百麗宮」購物中心，周二（3日）下午發生恐怖槍擊案，就讀曼谷私立國際學校的14歲青少年持槍闖入掃射，2死5傷，警方指他在上網買了玩具槍之後改造成真槍犯案。泰國國家警察總署署長周三（4日）表示，警方會全力查緝槍枝分類與網路販售槍枝的法律漏洞。
路透社報導，警方周三以預謀殺人、非法持有槍枝、在公共場所非法攜槍與開槍等5項罪名控告這名少年。據路透社目睹的法院文件指出，法院拒絕警方把嫌犯送往心理衛生機構居留的請求，下令將他送往少年拘留所。
泰國國家警察總署署長托薩克（Torsak Sukwimol）說，涉嫌犯案的14歲少年作案槍枝經過改造，槍枝原本用於發射空包彈（blank round），代表這種槍枝並非致命武器，而且可能購自網路。總理賽塔（Srettha Thavisin）稍早說，可改造的槍枝上網就能買到，「必須對年輕人接觸這些危險物品的管道設限」。
此前有媒體報導，這名14歲少年長期接受心理治療，犯案當天並未服藥，落網後聲稱一直聽見一個聲音要他開槍殺人。警方表示，嫌犯在網路上花了逾1萬泰銖（約新台幣8742元）買了玩具槍，再改造為真槍犯案。
托薩克向泰國第3頻道（Channel 3）表示，這類合法槍枝在泰國境內流通數量超過1萬把，警方會與其他政府機關合作，把這種槍歸類於致命武器，阻止進口，「因為加以改裝之後會成為致命武器」。
泰國蘭實大學（Rangsit University）犯罪學家克里薩納彭（Krisanaphong Poothakool）說，改造玩具槍屬於違法行為，但這對不法份子而言很容易就能學會，而且也有犯罪集團會提供這類「服務」。他強調，當局可加強執法力道以提高槍枝管制程度，例如，針對武器販售、改裝服務網站與線上服務建立加速封鎖機制；官方在政治面推動長期槍枝管制的意願也非常重要。
路透社周三搜尋東南亞廣受歡迎的電商平台Lazada與蝦皮（Shopee）發現，架上有好幾種玩具槍、道具槍出售，價格大約5000元泰銖（約台幣4370元）起跳。這兩大電商平台分別隸屬於中國阿里巴巴集團（Alibaba）與新加坡冬海集團（Sea Ltd），尚未回應路透社的置評要求。
本周才接任國家警察總署署長的托薩克說，警方會成立一個小組專門打擊網路非法販售槍枝的行為。泰國現行法律對於非法持有槍枝懲處最高刑期10年，最高罰款2萬元泰銖（約台幣1萬7450元）。
去年10月一名離職警察在泰國東北部持槍闖入托兒所大開殺戒，35名死者之中有22人是兒童。此案發生後，上一任中央政府草擬槍枝特赦法案，讓並未登記持有武器的人進行登記或於寬限期內上繳當局。不過這項法案未能在今年5月大選前獲得國會通過。
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