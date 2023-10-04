泰國首都曼谷鬧區知名的「暹羅百麗宮」購物中心，周二（3日）下午發生恐怖槍擊案，就讀曼谷私立國際學校的14歲青少年持槍闖入掃射，2死5傷，警方指他在上網買了玩具槍之後改造成真槍犯案。泰國國家警察總署署長周三（4日）表示，警方會全力查緝槍枝分類與網路販售槍枝的法律漏洞。

路透社報導，警方周三以預謀殺人、非法持有槍枝、在公共場所非法攜槍與開槍等5項罪名控告這名少年。據路透社目睹的法院文件指出，法院拒絕警方把嫌犯送往心理衛生機構居留的請求，下令將他送往少年拘留所。

泰國國家警察總署署長托薩克（Torsak Sukwimol）說，涉嫌犯案的14歲少年作案槍枝經過改造，槍枝原本用於發射空包彈（blank round），代表這種槍枝並非致命武器，而且可能購自網路。總理賽塔（Srettha Thavisin）稍早說，可改造的槍枝上網就能買到，「必須對年輕人接觸這些危險物品的管道設限」。

泰國曼谷知名購物中心暹羅百麗宮3日下午發生槍擊案。

此前有媒體報導，這名14歲少年長期接受心理治療，犯案當天並未服藥，落網後聲稱一直聽見一個聲音要他開槍殺人。警方表示，嫌犯在網路上花了逾1萬泰銖（約新台幣8742元）買了玩具槍，再改造為真槍犯案。

托薩克向泰國第3頻道（Channel 3）表示，這類合法槍枝在泰國境內流通數量超過1萬把，警方會與其他政府機關合作，把這種槍歸類於致命武器，阻止進口，「因為加以改裝之後會成為致命武器」。

槍擊案嫌犯就逮，警方在現場尋獲疑似犯案槍枝。（路透）

泰國蘭實大學（Rangsit University）犯罪學家克里薩納彭（Krisanaphong Poothakool）說，改造玩具槍屬於違法行為，但這對不法份子而言很容易就能學會，而且也有犯罪集團會提供這類「服務」。他強調，當局可加強執法力道以提高槍枝管制程度，例如，針對武器販售、改裝服務網站與線上服務建立加速封鎖機制；官方在政治面推動長期槍枝管制的意願也非常重要。

路透社周三搜尋東南亞廣受歡迎的電商平台Lazada與蝦皮（Shopee）發現，架上有好幾種玩具槍、道具槍出售，價格大約5000元泰銖（約台幣4370元）起跳。這兩大電商平台分別隸屬於中國阿里巴巴集團（Alibaba）與新加坡冬海集團（Sea Ltd），尚未回應路透社的置評要求。

In Bangkok, the capital of Thailand, a 14-year-old boy opened fire at the Siam Paragon shopping center with a pistol, killing 3 people and wounding 4 people. A conflict broke out between the 14-year-old boy and the security forces at the shopping center. pic.twitter.com/Ttt7dJRdUK — Nico (@Nico00503) October 3, 2023

本周才接任國家警察總署署長的托薩克說，警方會成立一個小組專門打擊網路非法販售槍枝的行為。泰國現行法律對於非法持有槍枝懲處最高刑期10年，最高罰款2萬元泰銖（約台幣1萬7450元）。

去年10月一名離職警察在泰國東北部持槍闖入托兒所大開殺戒，35名死者之中有22人是兒童。此案發生後，上一任中央政府草擬槍枝特赦法案，讓並未登記持有武器的人進行登記或於寬限期內上繳當局。不過這項法案未能在今年5月大選前獲得國會通過。