法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）今天訪問亞美尼亞時宣布，巴黎當局同意向南高加索小國亞美尼亞提供軍事裝備。

法新社報導，在柯隆納訪問亞美尼亞之前，亞塞拜然部隊上月橫掃分離主義地區納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），迫使掌控這個多山地區數十年之久的亞美尼亞裔分離主義部隊投降。

柯隆納告訴記者：「未來與亞美尼亞簽訂合約的會議結論已獲法國同意，亞美尼亞將可取得自我防衛所需的軍事裝備。」

柯隆納表示，此行主要是就安全和防衛議題與葉里凡（Yerevan）當局會商，但她拒絕提供相關細節。

「我無法提供太多細節。如果非得再說點什麼，亞美尼亞和法國達成的部分共識正在進行中。」

柯隆納表示：「還有另外一個領域，我們可以跟亞美尼亞合作。」她強調，兩國都不希望區域緊張局勢升級。

境內居住眾多亞美尼亞旅外人口的法國經常協助調停「雙亞」因納卡區引發的領土糾紛。