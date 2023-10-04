阮經天與李李仁和王淨看板搞怪合影。（高雄電影節提供）

2023高雄電影節將於本周六（7日）開幕，207部長短片、30部XR作品接力登場，今年首度結合TTXC台灣文化科技大會策畫「台灣影視IP互動展」，邀集開幕片《女鬼橋2：怨鬼樓》、重量級新片《周處除三害》，以及口碑滿檔的台劇《此時此刻》、《人選之人 — 造浪者》和《都市懼集》，打造讓影迷近距離體驗的影視科技展場。

入圍本屆金馬7項大獎的《周處除三害》昨（3）日監製李烈攜主演阮經天、李李仁來到現場搶先體驗，恰巧碰上金馬公布入圍名單，甫入圍影帝的阮經天看起來心情極佳，在綠幕互動拍照區拍下大頭照，自訂姓名、通緝排行和通緝理由，做成專屬的通緝單，李李仁直呼「好酷喔！好好笑」，見名字寫上「不良監製」的李烈拍照露出凶狠表情，笑言「烈姐好狠」，在展區內玩得不亦樂乎，更搞笑和王淨看板搞怪合影。

此次南下，阮經天很開心來到高雄，不只有IP展中的電影故事牆讓大家更了解電影故事，展區還重現片中監獄探視場景，非常歡迎大家來展場跟片中角色拍照打卡，也透露每次來到高雄拍戲都受到很多人的幫助，真的很謝謝高雄。李李仁在片中飾演追捕阮經天的警察，來到展場的互動裝置身份卻大對調，看到變成通緝犯的自己直說很有趣，憶起在高雄拍片時有幾場戲很重要，也幸運地拍到大家熟悉的臺華輪退役前的倩影。

擔任監製的李烈表示，首次與香港導演黃精甫合作就令她印象深刻，「他是位很有想法的導演，而且很會說故事」，透過《周處除三害》和這次的IP展，李烈希望大家可以一起進入導演的異想世界，並在10月6日上映後幫忙分享推薦。

2023高雄電影節從10月7日（六）至22日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群位影迷獻上最精彩多元的強檔大片。影展門票購票請上「OPENTIX售票系統」，更多資訊敬請鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。