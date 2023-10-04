台北市動物園向中央申請提高危險職務加給、增訂保育獎金，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮4日指出，已與園方達成共識，預計透過調高危險加給3000元至5000元不等，最高薪資有望達4萬元。動物園表示，樂見其成，預計國慶連假後行文市府，再由市府函報中央，盼新制明年1月上路。

國民黨立委王鴻薇今在立法院司法及法制委員會，詢問北市立動物園保育員危險加給辦理進度。人事行政總處人事長蘇俊榮回覆，行政院和園方有共識，將朝調高危險加給方向前進，粗估會依動物危險性列出3級別，保育員可領到3000元至5000元不等的獎金，最高薪資可望達4萬元。

至於績效獎金和保育獎金，蘇俊榮表示，須有明確標準，像是營收增加或入園人數增加，才能發給獎金，因此未納此波調整方案。

動物園長諶亦聰今表示，感謝民進黨立委洪申翰從中協調，園方順利在9月與人事總處開會，最後協商出上述版本，也感謝中央與北市府努力，一起提高保育員薪資。

她指出，園方預計國慶連假後行文北市府，再函報教育部、人事行政總處，期盼中央儘速發布該案，並能在明年1月上路。

諶亦聰表示，保育員薪資非常低，即使做到退休仍沒有4萬元，且不論颱風天或過年，都要入園照顧動物，隨著動保意識提升，也需花時間進行動物行為訓練，工作危險度增高，辛苦的保育員其實都是靠熱忱在撐，如今危險職務加給能調漲，對他們而言是很大的實質鼓勵。