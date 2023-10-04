小犬颱風撲台，暴風圈籠罩半個台灣，氣象粉專指出，目前小犬颱風眼牆將輾過蘭嶼，已測得17級以上陣風，不排除有更強陣風出現，今天半夜颱風中心接近台東、恆春半島，「風雨將急速增強」，提醒民眾千萬不可大意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，小犬颱風眼牆即將輾過蘭嶼，稍早已經測得每秒74.9公尺(17級以上)陣風，「這已經是二十多年來當地最強陣風，而還沒結束，可能還有更猛烈的風力出現！」

粉專指出，小犬颱風中心掃過蘭嶼後，將繼續向恆春半島前進，稍晚颱風很可能從恆春上空輾過，雖然現在台東、恆春風雨普通，但「半夜颱風核心接近，風雨將瞬間、急速增強」。粉專也評估，依目前路徑趨勢，這次蘭嶼、大武、恆春三個氣象站，都可能準備挑戰站史風力記錄。

無獨有偶，前氣象局長鄭明典今晚也在臉書發文，分享蘭嶼氣象站風力數值，直呼「蘭嶼陣風超過表格上限了！」