今天晚上基泰建設公告，子公司君匯開發、京匯開發兩家公司，已以總價高達125億元的價格，處分掉台北車站對面的「基泰忠孝大樓」。對此，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，拆算樓上辦公室每坪成交單價，達167.9萬元，再度突破台北西區辦公行情的「天花板」！

「基泰忠孝大樓」今天成功賣掉了！基泰建設代子公司君匯開發(股)公司及京匯開發(股)公司，公告處分上述不動產，李姓自然人豪擲125億元收購整棟大樓，可望貢獻基泰建設處分利益，達50億元。

對此，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，「基泰忠孝大樓」位忠孝西路一段78、80、82號，是目前西區門戶範圍內單一產權、且為所有權之可交易的最大量體新供給，如果以每個地下層車位450萬元拆算，地上層每坪單價約167.9萬元。

黃舒衛認為，「基泰忠孝大樓」能順利標出，有三大市場條件。首先，是該物件為北車商圈忠孝西路唯一可整棟交易的新大樓，過去尚有citizenM，未來則完全沒有，雖不算空前，但也是絕後，稀有性無可比擬。

其次，周邊未來有台北雙星、舊市議會改建案、凱撒大飯店更新案、北門郵局重建案及E1E2重建案，整體商業環境改善及租金上漲潛力無窮。

第三，則是近兩年升息趨勢拉高進場門檻，讓壽險業無法出手獵樓，讓資產評估的價格天花板被打開，間接使置產買方進場更積極。

黃舒衛表示，舉例來說，如果北車商圈商辦租金能達每坪月租4,000元，以目前壽險業進場的租金投報率2.845％來看，本案單價舊穩站每坪168.7萬元，對於非壽險業投資人來說，後無追兵、前有光明前景，反而是絕佳進場時機。