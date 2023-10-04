由於小犬颱風及其環流影響，今晚至明日（4日、5日）台灣東半部地區及恆春半島降雨持續，並有局部豪雨或大豪雨，北部、南部及中部山區有局部大雨或豪雨，其他地區有局部短暫陣雨。從氣象署觀測資料可發現，目前預測小犬登陸後可能往西偏北移動。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」分析，颱風中心除了可能將掃過蘭嶼，「稍晚，颱風很可能從恆春上空輾過」。

氣象署分析小犬颱風未來路徑。（翻攝自氣象署）

氣象署指出，明天台灣東半部地區及恆春半島降雨持續，並有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及馬祖有局部短暫陣雨，澎湖及金門也有局部短暫陣雨；東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、桃園以南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有12級以上強陣風，西半部內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風；溫度方面，北部、東半部及南部地區雲多下雨，高溫約28到33度，中部地區由於背風沉降增溫高溫可達34度，各地低溫約25、26度。

氣象署分析各地風雨重點。（氣象署提供）

氣象署說明，周五、周六（6日、7日）颱風或其外圍環流影響，周五基隆北海岸、東半部及南部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；周六水氣仍多，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣象署模擬未來雨勢變化。（氣象署提供）

下周日、下周一（8日、9日）東北季風影響及水氣偏多，迎風面基隆北海岸、東北部及大台北地區有短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨；下周二、下周三（10日、11日）東北季風影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。