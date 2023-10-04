南投縣衛生局宣布流感疫苗合約醫療院所必須在明顯處公告當日施打的疫苗廠牌，讓接種疫苗者安心。（南投縣政府提供）

安心打！南投縣衛生局為使民眾能夠安心接種疫苗，4日宣布各流感疫苗施打的合約醫療院所與衛生局，應在院所門診、校園、社區明顯處，包括門口、掛號區、公布欄等處，公告「當日接種疫苗廠牌」，讓民眾有疫苗選擇權。

全國公費流感疫苗已經在2日開打，由於外界對今年公費疫苗首度納入「高端」有所疑慮，甚至有民眾出現「躲打潮」，甚至許多民眾接種前還要詢問廠牌才決定打或不打，對此台中市3日率先要求各施打疫苗單位，必須公開揭示施打的疫苗廠牌，提供民眾選擇，台北、新北、桃園及基隆市、新竹縣、雲林縣等6縣市決定跟進，南投縣政府今天也決定尊重民眾打疫苗意願，實施揭示疫苗廠牌措施。

南投縣衛生局長陳南松指出，10月已進入流感、呼吸道融合病毒感染（RVS）、新冠肺炎等上呼吸道病毒之流行期，其中公費流感疫苗並已於10月2日在104家合約醫療院所開打，今年除了國光、賽諾菲、東洋外，新增高端疫苗，其中國光和高端僅提供3歲以上民眾接種，賽諾菲和東洋藥廠則提供6個月以上民眾接種。

陳南松指出，由於流感病毒傳染力強，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎等疾病，嚴重時造成死亡，但如果接種流感疫苗，一般人保護力可達80％-90％，對長者則降低60％嚴重性併發症及減少80％死亡率，考量秋冬季為流感高峰期，接種疫苗後至少須經2週才能產生保護力，呼籲長者及高風險族群，盡速前往接種。

由於今年同步開放肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19（XBB.1.5、Novavax）新冠疫苗接種，對此陳南松表示，流感疫苗可與其他疫苗同時接種於身體不同部位，也可間隔任何時間接種其他疫苗；3種疫苗可同時接種不同部位（同1手臂接種兩種疫苗建議距離至少2.5公分）或間隔任何時間接種即可。