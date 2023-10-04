瓦格納前首領普里格津(Pavel Prigozhin)六月下旬的「一日兵變」失敗之後，俄軍前總司令蘇洛維金(Sergei Surovikin)受牽連被解職。俄國媒體發現他低調度日，受訪問時，僅表示「我仍為祖國服務，其他就不便評論」。

俄羅斯《新消息報》(Noviye Izvestia news)報導，長期以來，蘇洛維金一直被認為是瓦格納傭兵團，和俄羅斯國防部的主要中間人，在蘇洛維金擔任俄軍總司令時期，瓦格納與俄軍的合作也較順利，成功佔領索萊達爾(Soledar)與巴赫穆特(Bakhumt)，但是再之後，普里格津對俄國正規軍愈來愈不滿，連帶的蘇洛維金在俄軍指揮層處境也變得尷尬，當普里格津在6月23~ 24日發動短暫叛變後，蘇洛維金也從公眾視野中消失。

據報道，這位將軍在當月被捕 ，8月份被解除空天軍司令職務。

《新消息報》刊登了一張照片，是蘇羅維金穿著便服，與家人在教堂前，並和其他民眾聊天。記者問他目前是否仍有軍職，他很低調的說：「我仍為祖國服務，其他就不再發表評論」。

目前無法確定照片的真實性。

在這篇報導的一個月前，他與俄羅斯國防部代表團一起訪問阿爾及利亞，但是根據《生意人報》的照片，他身穿西裝，沒有佩戴任何軍事徽章。

9月初，另一家俄羅斯媒體刊登了蘇洛維金穿著便服，與妻子同行的照片。同月，俄國國防部從其網站上，刪除了蘇洛維金的簡歷。克里姆林宮和國防部，一直沒有提供蘇洛維金被撤職的官方說法。