臺北市體育局長期推廣排球運動，為支持排球職業運動發展，於今年冠名「企業19年甲級男女排球聯賽」（TVL企業排球聯賽），詠冠體育用品股份有限公司所屬Conti男子排球隊，新球季將以「臺北Conti」出賽。

「臺北Conti」男子排球隊成員皆為排球傳統強權國立臺北教育大學學生，透過與臺北市之冠名合作，落實四級銜接政策；北市體育局副局長蔡培林表示，「臺北Conti」的選手陣容多數為全運會臺北市代表隊成員，期許透過參賽企業排球聯賽提升大專球員實力並培育更多好手，另外也將結合北市的國小、國中及高中等基站，讓臺北市的各級排球競技成績都可以更加提升。

國立臺北教育大學甲組排球隊從104學年賽事起，連7季晉級UVL公開一級男子組4強，作為排球聯賽的傳統強隊，更於109學年度拿下隊史首座冠軍；國北教大陳慶和校長表示，感謝臺北市照顧本市的排球隊，希望在市政府、詠冠體育用品公司及所有贊助商的資源挹注，以及黃金左手林顯丞教練的帶領下，讓「臺北Conti」男排更茁壯，臺北市排球運動的推展也能更全面。

北市體育局指出，「臺北Conti」排球隊除了參與TVL企業排球聯賽之外，亦將於臺北市排球基層訓練站學校提供專項訓練輔導，並結合國立臺北教育大學校友盃排球賽舉辦臺北Conti闖關活動，透過建立運動興趣的形式推廣排球運動，也期待增加更多不同年齡的臺北市民參與排球運動。