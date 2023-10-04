國民黨主辦的國慶酒會今晚於晶華酒店舉行，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、連江縣長王鐘銘以及多名立委、各國駐台代表皆出席。侯友宜說，他到新加坡、日本、美國大家都關心台海問題，因此，他提出嚇阻、對話、降低風險的3D戰略，讓台灣扮演和平促進者、風險降低者。

侯友宜表示，不論他去新加坡、日本、美國，或是遇到外國朋友，大家都關心一件事情，就是「台灣安全嗎？台海如何穩定下來？」他也務實提出想法，身為未來的總統領導人，避戰是總統的責任，唯有選擇避戰的才是我們該負起的態度。

侯友宜指出，這幾年看到國慶日變成「Taiwan National Day台灣國慶日」，用消費中華民國來走台獨的路線，這是身為中華民國的捍衛者所不能容忍的，這也是民進黨用微妙方式創造的新現狀，不是所謂的維持現狀，他必須站出來捍衛國家安全，這也是他出來選舉最大的信念。

「中華民國是我的家、台灣是我的厝」侯友宜強調，他堅持反對台獨，反對一國兩制；更重要的是一定要守住我們的民主自由制度，尤其在中華民國憲法底下，締造兩岸和平的契機。

侯友宜說，他希望每一天都可以唱國歌、升國旗，效忠中華民國，是大家最重要的信念與價值，藉著國慶日前夕，他要說「中華民國生日快樂，中華民國萬歲」。

朱立倫說，希望大家訪問台灣是喜歡台灣，是台灣的經濟與民主，而非緊張的局勢。侯友宜是經驗豐富、傑出的政治家，不僅是人民的英雄，更是優秀的新北市市長，未來會為中華民國展現出強有力的領導力，國民黨將會重新成為執政黨，也感謝大家一起慶祝中華民國國慶日。

今晚國慶酒會開場時先由侯友宜、朱立倫及縣市首長在台上領唱國歌，大家望著螢幕上飄揚的國旗、齊聲高唱，代表著對國家的熱愛，並將永遠守護中華民國。隨後侯友宜也一一與各國駐台代表互動，有許多都是老朋友，現場氣氛熱絡，而僑胞們更是熱情前來給予加油，大家爭相合照，展現侯友宜的超高人氣。