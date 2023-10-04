杭州亞運棒球預賽3日賽事，地主大陸隊在第二階段小組賽中，大爆冷門以1：0的比數戰勝日本，引起各方熱烈討論。日本網友得知比賽結果後，不少人在第一時間都表示不敢置信，但隨後紛紛表示「恭喜」，對大陸隊的表現予以肯定，直言真的是靠實力贏球！

日本國內媒體對這場賽事並未多加報導，日本隊官方社群平台也僅平淡表示，由社會人球員組成的日本武士隊在3日對上中國隊，面對中國的5名投手，只打出2支安打，最後以0比1完封吞敗，而成績2勝1負的日本隊將以A組第2名的身分在5日開始晉級複賽。

不過日本隊監督石井章夫在受訪時卻是不吝給出高度評價，他坦言，輸球的關鍵在於大陸隊投手群表現太好，就算打者努力攻擊，也無法拿下分數。

日本媒體《THE ANSWER》報導中，除了提及大陸隊致勝關鍵的選手梁培是日本培育的棒球選手，也特別指出，日本隊除了曾經效力於美國職棒大聯盟的投手田澤純一之外，由於選手是以社會人士為主，因此沒有現役職棒選手。另一方面，大陸隊包括梁培在內，多位選手都曾參加今年3月的世界棒球經典賽（WBC）。

但是日本網友對於這種類似「辯解」的說法顯然嗤之以鼻。有網友直言，這對國際棒球和中國棒球來說都是歷史性的一天，因為這場賽事中展現了中國棒球在過去10年發展的成果，還有人表示，從現場賽事來看，日本是徹底輸了，儘管結果令人沮喪，但他還是祝賀所有中國選手取得了對日本隊的歷史性首場勝利。有網友表示，日本隊輸球固然遺憾，但對於提升亞洲棒球水準來說卻是一件好事。