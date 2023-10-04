小犬颱風來襲 SOGO高雄店10／5暫停營業 21:582023/10/04 中時 吳奕萱 、 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 SOGO高雄店明（5日）暫停營業一天。（SOGO提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小犬颱風來襲，各縣市陸續宣布停班停課；遠東SOGO表示，因颱風來襲，為關心顧客、專櫃夥伴及同仁們的安全，遠東SOGO 百貨高雄店、新竹店，明日(5日)暫停營業一天。 小犬颱風步步緊逼 花東恆春嚴防豪大雨恐出現15級強風 小犬颱風要來了 許淑華提醒大家做好4事：別低估威力 小犬颱風侵襲台中明停班停課 中捷班距調整看這邊 #SOGO #小犬颱風 #百貨 #高雄店 #暫停營業 也許您會感興趣 推薦閱讀 蜜棗果期逢小犬颱風攪局 高雄副市長赴燕巢關心颱風整備 16:492023/10/04 生活 小犬來襲東南部首當其衝 台東縣明停班停課 18:012023/10/04 生活 小犬撲台！文大宣布「遠距上課」挨轟 學生PO現場畫面：很多人搶糧 07:282023/10/04 生活 嚴防小犬颱風 竹縣災害應變中心二級開設 18:072023/10/04 生活 高市6點以後颱風假 家長灌爆陳其邁臉書：不如不要放 11:462023/10/04 生活 小犬颱風吹狂風！ 嘉義縣全縣壟罩暴風圈 明日停班停課 17:242023/10/04 生活 小犬吹出7級風！文化大學再發公告：5日繼續遠距教學 16:402023/10/04 生活 小犬暴風圈觸陸 新北應變中心維持三級開設 13:512023/10/04 生活 小犬颱風來襲 嘉義市「光織影舞」今暫停展演 10:422023/10/04 生活 台南觀光熱區登革熱升溫！又逢小犬來襲 市府邀民宿抗蚊作戰 19:392023/10/04 生活 關心小犬颱風動態 饒慶鈴視訊陳建仁報告防颱工作 17:332023/10/04 生活 澎湖未列警戒區「今全縣放颱風假」 在地人嗨翻：有望連放7天 08:072023/10/04 生活 小犬來襲！花蓮縣啟動預防性撤離 安置2870人 16:312023/10/04 生活 小犬颱風來了！嘉義縣宣布今晚6時起停班停課 12:272023/10/04 生活 未入小犬颱風陸上警戒範圍 北北基桃5日正常上班上課 20:072023/10/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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