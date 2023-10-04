9月中，東歐國家摩爾多瓦驅逐俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）駐摩爾多瓦分社長，指控該新聞機構散播「政治宣傳及假訊息」。

俄羅斯外交部3日發布聲明指出，摩爾多瓦此舉是持續針對其境內俄文媒體且出於政治動機的迫害行動。

另外，莫斯科指出，部分涉及限制「俄羅斯記者在摩爾多瓦言論自由及權利」的人士將被禁止入境俄羅斯。目前未知其他細節。

自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯與摩爾多瓦這兩個前蘇聯國家間的緊張關係持續升溫。

摩爾多瓦目前親歐盟的政府譴責俄國對烏克蘭的攻擊，並指稱俄國密謀推翻摩爾多瓦現有政權。

人口約為260萬的摩爾多瓦位於烏克蘭與歐盟成員國羅馬尼亞之間，去年申請加入歐洲聯盟。

此外，路透社報導，前俄羅斯電視記者奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）今天在缺席審判下，被判處8.5年刑期。她曾在現場直播舉反戰標語抗議莫斯科對烏克蘭的軍事侵略，也因涉嫌逃離審判前的軟禁，被列入俄國當局通緝名單。

現年45歲的奧斯雅尼可娃去年遭俄國執法部門拘捕，並指控她散布政府認定是虛假的俄國武裝部隊相關資訊。她曾於去年7月在克里姆林宮附近舉牌示威，抗議標語寫著「俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）是殺人犯，他的士兵是法西斯主義者」。

奧斯雅尼可娃的律師指出，奧斯雅尼可娃逃離軟禁處所後，一年前和女兒一同逃至某個歐洲國家。

判決出爐前夕，奧斯雅尼可娃在通訊軟體Telegram發布聲明，形容這些罪名「可笑且是出於政治動機」，她當然不會承認自己有罪，「也不會收回任何一個字」。