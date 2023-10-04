基隆市中正區晚間8時許突然發生無預警停電，一度影響3千餘戶。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市中正區晚間8時許突然發生無預警停電，一度影響3千餘戶。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

雖然小犬颱風的暴風半徑並沒有包括基隆市，然而受到颱風外圍環流影響，4日下半天的雨勢逐漸增強，整體來說並沒有比較嚴重的災情。不過晚間8時許，基隆市中正區多處卻突然無預警停電，台電基隆區營業處表示，一度影響的用電戶多達3048戶。截至晚間9時40分左右，已完全修復，恢復全面供電。

台電基隆區營業處表示，這次突然的停電，發生在晚間8時20分左右，造成基隆市中正區中正路、北寧路、武昌街、祥豐街、信義區正信路、東信路、信一路等一帶共3048戶停電。

中正區一帶的居民表示，明明颱風離基隆還很遠，晚間中正區也沒有太大的風雨，不知道為何會突然停電，再加上中正區有不少安養院，台電無預警停電，也讓安養院的老人們嚇了一跳，所幸最近氣溫降了不少，不至於太熱。

台電基隆區營業處指出，停電的原因是饋線跳脫，事發後，在2分鐘後，也就是晚間8時22分先恢復994戶的供電，到了晚間9時01分，又恢復了1395戶的供電。剩餘的659戶則在晚間9時40分左右搶修完成，全面恢復供電。