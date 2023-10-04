小犬颱風逼近南台灣，許多縣市陸續宣布明日停班停課，交通部台鐵局也宣布列車行駛資訊，10月5日中午前，西部幹線彰化以北正常行駛，嘉義以南、東部幹線對號列車停駛，南迴線則是各級列車停駛。高鐵則宣布會正常營運，但可能視風雨狀況降速。

台鐵表示，明日西部幹線彰化以北各級列車均正常行駛；彰化=嘉義間區間車正常行駛，對號列車除了102次全區間行駛、472次員林=七堵間行駛、280次斗六=七堵間行駛、170次嘉義=七堵間行駛，其餘停駛；嘉義以南區間車視風雨狀況機動行駛。

東部幹線對號列車全部停駛。宜蘭線（八堵=蘇澳）區間車正常行駛；北迴線（蘇澳新=花蓮）視風雨狀況機動行駛；台東線（花蓮=台東）區間車全部停駛。

南迴線全線各級列車停駛。其他支線方面，平溪線、深澳線、沙崙線全線停駛；集集線、內灣線、六家線正常行駛。觀光列車1次、2次、藍皮解憂號5898次、5899次停駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。