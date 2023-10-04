台中市再傳登革熱群聚感染個案；衛生局今（4日）晚間證實新增1例本土登革熱確診個案，此案是30日確診北區70歲退休男擴大疫調發現倆人都有台中太平山區活動史，經採血檢驗確診，這也是繼上月大里出現台中市首宗本土登革熱群聚個案後再爆群聚感染案。

台中市登革熱疫情不斷增溫，9月30日新增1例本土個案，家住北區1名70多歲退休男性，有癌症病史，9月22日出現發燒、疲倦症狀，9月23日就醫未改善，9月27日因症狀持續至醫院就醫採檢NS1快篩陽性，經由中央研判確診，為台中市第24例本土登革熱個案，由於潛伏期間個案無登革熱疫情熱區活動史，為找到感染源，衛生局擴大疫調採檢，發現疑似群聚感染。

台中市衛生局4日晚間證實，確診第25例50多歲男子早在9月4日出現發燒、腹脹症狀，但他一度以為是荔枝椿象叮咬所致，由於他與先前確診北區70歲退休男同樣有太平山區活動史，採血檢驗證實確診本土登革熱，研判他應該是中市第24例：北區70歲男子感染源。

衛生單強調，針對該太平山區群聚事件，已執行個案居住地周邊民眾擴大疫調共181人，皆無不適症狀，後續將持續追蹤同住者健康。

衛生局長曾梓展呼籲，登革熱有4種病毒型別，目前尚無有效的疫苗可供預防，且登革熱沒有抗病毒藥劑，由於南部本土登革熱疫情風險升溫，重症人數持續增加，台中市出現山區活動地登革熱群聚事件，請市民勿輕忽蚊蟲叮咬，如至農地或山區活動，請務必加強防蚊措施。