民眾黨日前拋出比民調、輸的退選，民眾黨總統參選人柯文哲在美西時間3日中午受訪表示，輸的一方不是說退選，應該說「副總統可以自己選」，這幾天好像國民黨顯然不敢接招，就看看國民黨怎麼處理。對此，國民黨副主席連勝文今晚受訪時表示，合作的具體內容跟架構都不了解、沒討論的情況下，就放這些話很奇怪，他個人當然支持侯友宜當總統候選人，但還是希望國民黨主席朱立倫、柯文哲能一起坐下來談。

連勝文今晚出席國民黨國慶酒會，會前針對柯文哲說法表示，國民黨希望能跟其他在野黨成立策略聯盟，不只是選舉，組政府也可以一起為國家奮鬥，為這塊土地努力。

連勝文說，只是合作的具體內容跟架構都不了解、沒討論的情況下，放這些話很奇怪，也讓國民黨很疑惑，如果直接比民調，是講不通的，希望柯文哲或朱立倫可以一起坐下來談。

連勝文表示，侯友宜民調越來越好，他充滿信心，個人也當然支持侯友宜當「總統候選人」，但最後還是要跟其他在野黨共同討論。