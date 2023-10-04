帶著杭州亞運男雙金牌、混雙銅牌喜悅繼續挑戰職業賽的台灣男網好手許育修，在ATP千分等級大賽上海大師賽，於單打會外賽連過兩關，自力首度闖進會內賽，首輪碰上世界排名第43的澳洲選手普賽爾（Max Purcell），經過3盤對抗，錯過1個賽末點的許育修沒讓勝利飛走，7比6（5）、4比6、6比4笑納生涯對現役世界前50球員的首勝，晉級64強。

許育修今年賽季狀態不錯，成都世大運包辦3金，並在美國網球公開賽打下生涯大滿貫會內賽首勝，杭州亞運也有金牌在手，如今再勇奪個人生涯在ATP千分大師賽會內賽首勝，下一輪對上首輪輪空的大會第17種子、世界排名第18的義大利選手穆塞提（Lorenzo Musetti）。

第1盤雙方拚到搶七，世界排名第183名的許育修在1比5落後下連搶6分，反在搶七局以7比5搶下該盤；第2盤後段連著4個發球局許育修和對手都互破，不過這一盤許育修被對手多破發一次，因此被對手要回一盤。

決勝第3盤，雙方經歷4個發球局互保後，許育修在第5局把握該盤出現的第1個破發點的機會順利率先破發，並努力維持這個破發的優勢，第10局率先出現賽末點，雖被對手化解，許育修還是順利在第2個賽末點結束比賽。