野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，針對安倍經濟學是否發揮效果，根據日本官方網站提供的資料，實質GDP、股價和就業率等經濟指標正在相繼上升，因此政策確實有效果。

2023年3月，東京證交所對其上市公司施加新的壓力，要求主板上市公司在2026年3月之前企業市值要達到100億日圓，否則將勒令從交易所下市，上市企業不僅要增加淨利的同時也要改善資產負債表，要求股價淨值比(PBR)低於1的上市公司制定具體改善計劃，隨著日本官方持續治理改革，日企開始重視股東行動主義，轉向追求ROE。

整體而言，日企治理改革成效漸顯，日本企業將高度致力於改善其資產負債表和提高股利。因此，日本的整體前景非常令人鼓舞。加上今年外資持續淨流入日股及前述的積極的未來，顯示日股中長期的投資吸引力。

張繼文指出，如今日經指數只是逐漸收復泡沫經濟前的失土，尚未突破歷史新高，近年盈餘快速成長下，輔以日企的結構性改革(加速實施庫藏股、提高股利發放)，評價也尚有價值重估(Re-rating)的空間，比以往更看好日本。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔表示，日股長線行情與投資理由相當完整，第四季將進入消費旺季，有望激勵日股再突破前波高點。