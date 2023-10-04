小犬颱風直撲台灣而來，彰化縣政府已在傍晚宣布明天停班停課，並統計今天總計受理40件災情通報，其中路樹傾倒就占了29件，成為目前彰化縣最主要的災情。彰縣府提醒，小犬恐帶來破壞性強風，民眾非必要儘量減少外出。

彰縣府指出，根據氣象署的颱風預報，今晚至明天中午彰化縣在中颱小犬的暴風圈內，這段時間颱風對台灣影響最劇，請鄉親務必做好防颱準備。

彰化縣長王惠美表示，今天小犬颱風已帶來的強烈風勢，截至晚間已造成多起路樹倒塌，行人、騎士的安全受到威脅，提醒大家，明日停班課期間，請鄉親非必要切勿外出，並做好防颱準備，保護自身安全，將災害減到最低。

依據彰化縣小犬颱風災害應變中心統計，截至4日晚間受理通報災情案件計40件，包含路樹傾倒29件、電線掉落4件、其它案件7件，其中28件在縣府、公所、相關單位協助下，已快速處理，另12件持續協助處理中。

彰化縣小犬颱風災害應變中心已於10月3日晚間一級開設，彰縣府強調，將持續監控颱風動態，如有相關災情，請撥打119或04-7531999縣民專線通報。