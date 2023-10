看好商務筆電與平板市場,台灣微軟今(4)日發表高效筆記型電腦Surface Laptop Studio 2、Surface Laptop Go 3、以及二合一裝置Surface Go 4,提供各產業的生產力、創造力與協作力。

台灣微軟今(4)日舉行Surface新品媒體體驗記者會。(古明弘攝)

記者會上也展示微軟的AI新科技,透過Adobe AI生成工具,能在數分鐘內快速生成圖像。台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示,微軟這次推出的Surface系列產品除了在效能、續航力及資安上的升級,也展現了微軟在 AI領域各種創新體驗,能夠滿足不同產業和職位的多種需求。

微軟高效筆電 Surface Laptop Studio 2,7萬6688元起。( 台灣微軟提供/古明弘台北傳真)

Surface Laptop Studio 2適合需要大量運算的用戶,是工程師進行機械設計、設計師使用 Surface Slim Pen 2 編輯圖片、或開發人員打造應用程式最理想的工具。相較前代的效能提升超過兩倍,採用最新的第 13 代 Intel Core處理器,建立在 Intel Evo平台上,並根據需求提供 NVIDIA GPU 選項,以加速專業和創意的工作流程;不但能夠使用 NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GPU 來設計或創造你的下一個產品,更可使用 NVIDIA GeForce RTX 4050 和 4060筆記型電腦GPU更快速地創建和編輯內容。

微軟輕薄筆電 Surface Laptop Go 3,2萬5688元起。( 台灣微軟提供/古明弘台北傳真)

Window Studio Effect的鏡頭,具有背景模糊、眼神接觸和自動對框功能,視訊時走動也不擔心出鏡。

微軟二合一裝置Surface Go 4 ,1萬7488元起。( 台灣微軟提供/古明弘台北傳真)

輕巧的 Surface Laptop Go 3 能夠在外出時進行多項任務處理或進行高效協作,適合數位遊牧民族,搭載的 Intel Core i5 處理器可讓 Microsoft 365 應用程式以更快的效能執行,並提供高達 16 GB RAM 和 512 GB 儲存空間選擇;在效能表現上,與 Surface Laptop Go 相比,更是提升了 88% 的效能。無論您在哪裡工作,都可以透過高達 15 小時的電池續航力和快速充電來滿足一天的工作與生活需求。

Surface Go 4 是微軟為前線工作者打造的完美裝置,包括教育、醫療、零售或餐飲業人員,他們需要 Surface Go 的多功能性來解決在前線所遇到的關鍵挑戰。作為一款安全核心 PC,Surface Go 4 在靈活的設計中提供了最高等級的 Windows 11 安全防護,它也比原始的 Surface Go 提供了高達 4.5 倍的效能,並且有更長的 12.5 小時電池續航力。

Go 4也是少數符合 Microsoft 365 for frontline 標準的 Windows 11 電腦裝置之一,它可以成為連接到 Windows 365 Cloud PC 的強大入口,而且內建 NFC 功能,可以使用如 Yubikey 等相容的 NFC 安全金鑰,安全且輕鬆地存取資料。

企業客戶即日起可透過商用通路最新的Surface系列產品,購買Surface Laptop Studio 2、 Surface Laptop Go 3 及 Surface Go 4,價格分別為7萬6688元起、2萬5688元起、及1萬7488元起。