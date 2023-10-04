小犬颱風來勢洶洶，今（4日）、明（5日）是風雨最大的時候，預計明天上午會從恆春半島登陸，而稍早除了北北基桃，其他縣市都已宣布明天停班課，有「最美氣象主播」稱號的王淑麗，今剛好生日，但卻因為颱風，讓她行程被打亂，無奈嘆「颱風一定要這麼愛我嗎？」

王淑麗透露結婚時，遇到「娜克莉」颱風，今天生日也遇到颱風，好姊妹提醒她2018年生日時也碰上「康芮」颱風，2度生日都有颱風攪局，她本來要請的假、好友的生日聚餐全都泡湯，但是她轉念一想，「全台觀眾都陪我過生日」，也算是開心，並透露自己稍晚要寫颱風報告，依舊相當樂觀。

而雖然生日仍要上班播報氣象，但公司同事也驚喜幫王淑麗慶生，更令她感動的是，兒子也親自獻上蛋糕，形成另類「小犬」最新動態，讓她直呼「真的是驚呆了，感謝我這群天賦異稟、神通廣大的好同事、好姐妹們，愛你們喲」。

其實，9月初時，台灣才剛閃過「蘇拉」颱風，緊接著「海葵」又來，因此讓播報氣象多年的王淑麗也口誤，為此她也特別在臉書發文認錯，讓粉絲看了也都紛紛留言安慰與鼓勵。