美國財政部最近在1天內增加了約8.9兆新台幣的國債，華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）專家則驚訝表示，單單這一筆就超過去年舉債的1成。高盛分析師認爲2025年美債所帶來的成本將會創新紀錄，而國會預算辦公室預測，到2053年，聯邦債務可能占全美GDP的181%。

綜合區塊鏈媒體CCN和公開資訊來源，美國國債在1天之內增加了2750億美元（約新台幣8.9兆）達到了創紀錄的33.442兆美元（約新台幣1088兆）華府智庫傳統基金會研究員安東尼（E.J. Antoni）驚訝表示：「這比整個9月份增加的債務還要多，是上1個財年增加的債務的13%」

This is more than was added to the debt in the entire month of Sep and is 13% of what was added in the entire previous fiscal year - Yellen is stocking up on cash before Powell & Co. hike rates at the Oct/Nov meeting - got to lock in those 5% rates now... https://t.co/vCNxgIxFhl — E.J. Antoni, Ph.D. (@RealEJAntoni) October 3, 2023

高盛分析師預測，到2025年龐大的債務成本將創下新紀錄。這是因為聯準會在過去一年中不停的升息，還有美國龐大的債務成本增加到十分危險的程度所造成，已乎已經進入債務的死亡螺旋。

該報告中指出：「我們估計，美國國債GDP佔比將在未來10年內從96%上升至123%，主要受到約3%的長期赤字的推動。」其他預測也不乏更快的，國會預算辦公室預測，到2053年，聯邦債務可能占全美GDP的181%。

BREAKING: Total US debt rises by $275 billion in ONE DAY to a record $33.44 trillion, according to Zerohedge.



Exactly 2 weeks ago, total US debt hit $33 trillion for the first time ever.



This means that the US has added $32 billion in debt per day for the last 2 weeks.



At the… pic.twitter.com/O5ax4HwACK — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 3, 2023

高盛分析師總結說：「儘管名義GDP增長很可能在很大程度上抵消債務對GDP比率的影響，但結構性赤字將繼續在可預見的未來增加公共債務。」