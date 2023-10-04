大陸男籃這下子把該拿到的勝利弄飛了！整場比賽都居領先地位的大陸隊，4日晚間在杭州亞運男籃準決賽，竟然遭到菲律賓前鋒布朗李最後24秒投進逆轉三分球，大陸隊最後以76比77意外輸給菲律賓，將於6日下午4點跟中華隊爭銅，兩岸大戰意外重演，前次兩隊在預賽交手，大陸隊以89比69贏球。

原本打到最後3分07秒，大陸隊還靠胡金秋的兩分球取得76比67領先，可是接下來大陸隊進攻完全當機，反觀菲律賓先靠佩雷斯投進兩分球，然後就看布朗李大發神威，一個人連拿8分，其中包含最後24秒逆轉三分球，大陸隊最後攻勢就在張鎮麟出手沒進當中結束。

全場只休息9秒的布朗李，無疑是菲律賓爆冷逆轉擊敗大陸隊的最大功臣，他全場投21中12，含三分球投12中7，攻下全場最高33分，湯普森也有13分、8籃板；大陸隊以趙睿18分最高，胡明軒、朱俊龍與王哲林各有10分。