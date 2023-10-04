2024總統大選，外界關注藍白陣營互動，前立委郭正亮斷言，只有行政院長的位子，才能說服民眾黨總統參選人柯文哲，這符合柯想做事的想法，而藍白合一直沒有拿行政院長出來講，是因為藍營「有個人」、「那個倫」想當行政院長，所以這個提議只有侯友宜展現霸氣才能解決。

郭正亮4日在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》表示，中廣集團董事長趙少康提出一個霹靂方案，事實上柯文哲就是希望做事，所以不想當副手，「乾脆承諾讓柯文哲至少當2年行政院長」，這是藍營的具體方案，但朱立倫、侯友宜都還沒說。郭認為，這有打到重點，他了解柯文哲，柯就是要做事。

郭正亮強調，這一定要選前公開說，而且是要由總統參選人出面說，他也在其他節目向侯友宜喊話：「你選總統的人，要拿出霸氣來，有些事情只有你能拍板」。

郭正亮也直言，行政院長一直沒有被討論，是因為「有個人」想當行政院長，妄想他自己退出是在做夢，所以這種話只有侯能講出來，實際上是侯在選、當選也是侯有權力任命行政院長，「真的要促成這個局，一定要柯文哲有行政權上的執政機會，不然對柯沒有誘因」。主持人黃暐瀚也接話說，「豬油仔」、「那個倫」，郭也吐槽「我沒這樣講，你越講越白」。

郭正亮坦言，過去從來沒有在總統選前宣布閣揆人選，所以民進黨一定會批評「分贓」，但這對藍白群眾來說，不會在乎這個，因為柯文哲就是想做事，這不會是問題。郭也吐槽，因為國民黨信用不太好，所以一定要選前講，如果侯友宜親口講，柯文哲會相信，朱立倫講沒有用，因為朱不會是總統，「這只有侯友宜展現霸氣才能解決」。