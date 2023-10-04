苗栗縣政府成立應變中心。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

有部落客統計近10年全台灣放颱風假的縣市，苗栗是全台灣本島最難放颱風假第2名縣市，中颱小犬暴風來襲，持續籠罩全台各地，苗栗縣時隔5年，明天5日放到颱風假，讓不少縣民直呼終於放到颱風假。

根據該部落客統計，10年內台灣本島最難放颱風假的縣市，就是新竹縣與新竹市，各有17天颱風假，而第2名最難放颱風假是苗栗縣，10年內共18天颱風假，若放眼全台灣，冠軍則是離島的連江縣，10年只放12天颱風假。

這次小犬颱風來勢洶洶，本島除了北北基桃，其他縣市都已列入陸上警戒範圍，也因此讓最難放假的新竹縣市、苗栗縣、連江縣明天5日都停止上班上課。

據縣府資料顯示，苗栗縣上次全縣放颱風假是2018年7月11日的瑪莉亞颱風，時隔5年不放颱風假，讓不少縣民直呼終於有跟著放到颱風假了。苗栗縣府因應防颱，除要求各局處持續加強整備，也提醒民眾今天入夜到明天風雨最明顯，鄉親切勿輕忽颱風威力。