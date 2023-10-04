國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽指控，外洩潛艦國造機密，稱馬抄寫機密會議資料帶出場；不過國防部長邱國正表示，馬文君很認真質詢這題，不揣測誰洩密，一切交由法律界定。前立委蔡正元4日在《新聞大白話》節目強調，前參謀總長是可以隨便被指控賣國的嗎？邱國正不能推給司法，因為國防部轄下有軍事安全總隊，還成立機動第六組，就像英國軍情六處，專門清查軍火商，不需要司法院、檢察官就能做嚴密調查。

「我覺得國安局長蔡明彥也不用撇清了啦！為什麼？調查局是歸你管的啊！」蔡正元表示，錄音帶在調查局手上，為什麼不辦？是你國安局叫他不辦，還是調查局叫他不辦？還是總統叫他不辦？先弄清楚嘛！這個跟行政院長沒有關係，行政院長管不到這個東西。

蔡正元提到，黃曙光也當過大官，邱國正被稱大番薯，實在是有點侮辱他，「不過我要跟邱國正喊話：你不要什麼都推給司法」，這跟司法沒有關係，這跟洩密有關係，洩漏的是軍事情報的秘密，這個賣台、賣國有關係，而且指控的是李喜明，李喜明是何等人也？「參謀總長耶！」

「任何一個國家，你去說剛卸任的美國參謀總長密利賣美國？開什麼玩笑！」蔡正元強調，而且邱國正不能當閒雜人等，因為國防部底下有一個叫軍事安全總隊，「你問問，哪個軍官不害怕？是可以隨便抓軍官的！」而且經過美國幫忙之後，他們還成立一個叫機動第六組，幾乎就學英國的軍情六處，專門在清查軍火商的。

蔡正元指出，今天這所謂潛艦國造，找了個郭璽，找了韓國人，韓國人又找了英國人，「換句話說我們潛艦國造的機密，至少有六個國家可以知道我們的機密！這叫什麼國家機密？你嘛卡差不多咧！好笑嘛！」

蔡正元直言，不管怎麼樣，一定要把黃曙光、郭璽、馬文君、李喜明、黃征輝、王志鵬，通通列入軍事安全總隊裡面，以情報洩密嚴重調查！這個不需要司法院，也不需要檢察官，「跟我無關？對不起，這是國防部長該做的事！」