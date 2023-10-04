中颱小犬威力驚人，吹出強颱等級陣風！今晚9時許，蘭嶼先後測得每秒74.9公尺、每秒95.2公尺的風速，幾乎讓所有氣象專家都備感震驚，紛紛發文標記恐怖風力，不過每秒95.2公尺的數值尚未，氣象署還要再確認。

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，蘭嶼高中測站今晚21：30時測風速，平均風52.6m/s(16級)，瞬間最大陣風67.6m/s(17級以上)，達強烈颱風等級！至於海拔324公尺的蘭嶼氣象站風速更強，實測最大陣風為74.9m/s。

天氣達人吳聖宇稍早也引用蘭嶼氣象站晚間21:53數據，顯示瞬間陣風95.2m/s，讓他驚呼「如果為真，將打破1983年亞力士颱風創下的89.8m/s風速紀錄...」。

氣象粉專「台灣颱風論壇」則透露，蘭嶼創下95.2m/s的風速紀錄，經氣象署回覆是需要再確認，「有沒有破紀錄還沒確定，大家再等等」。