亞塞拜然政府官員告訴法新社，由於歐洲對亞美尼亞當局的支持，亞塞拜然總統阿利耶夫拒絕出席由歐洲聯盟（EU）主持、原定本週與亞美尼亞總理帕辛揚進行的會晤。

阿利耶夫（Ilham Aliyev）兩週前發動僅一天的閃電攻勢，重新控制親亞美尼亞的分離主義地區納戈爾諾．卡拉巴赫區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）。

在法國、德國和歐盟理事會（European Council）的斡旋下，原將聚集兩個高加索地區宿敵國家的領袖，在西班牙舉辦的歐盟峰會場邊進行會談。

一名亞塞拜然官員告訴法新社：「亞塞拜然認為沒有必要參與這種形式的談判。」

這名官員告訴法新社，由於「法國官員的親亞美尼亞言論…以及關於（向亞美尼亞當局）提供武器和彈藥的軍事合作說法」，阿利耶夫將不會出席。

亞美尼亞政府今天則表示，儘管媒體報導阿利耶夫已退出這場活動，帕辛揚（Nikol Pashinyan）仍將於明天飛往西班牙參與歐盟會談。

俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）引述帕辛揚的話說，他對錯過與阿利耶夫進行會談的機會感到遺憾，並表示他已準備好簽署一份與兩國和平會談有關的「突破性」文件。

另據俄羅斯新聞社（RIA）報導，帕辛揚今天還說，如果他下台有助讓國內情勢恢復正常，那他已準備好辭職。